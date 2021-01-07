الجودو في «ماسترز الدوحة» استعداداً لطوكيو

المصدر: (أبوظبي - وام)

يصل منتخبنا الوطني الأول للجودو إلى العاصمة القطرية الدوحة غداً قادماً من رومانيا عقب معسكره الختامي الذي أقامه استعداداً للمشاركة في بطولة الدوحة للماسترز التي تنطلق مساء غد على صالة مجمع لوسيل للخدمات المتعددة. وتمثل غراند سلام الدوحة أولى بطولات دولي الجودو لعام 2021، وستشهد مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 69 دولة.

وأطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي على البعثة، عقب معسكر رومانيا ، وأكد أن بطولة ماسترز الدوحة تأتي ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وتضم أفضل 16 لاعباً من المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن، وهي ضمن الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.

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