انتهاء دور المجموعات لكأس رجال اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

اعتلت أندية الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي صدارة المجموعات الثلاث ببطولة كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، وتأهلت للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى للبطولة، والتي ستنطلق غداً الجمعة بنظام الدوري من دور واحد، واحتلت أندية العين والنصر والوصل المركز الثاني في المجموعات الثلاث للبطولة، وستلعب الفرق الثلاثة بطريقة الدوري من دور واحد على المراكز من الرابع ولغاية السادس، واحتلت أندية بني ياس ودبا الحصن ومليحة المركز الثالث بالمجموعات الثلاث وستلعب بطريقة الدوري من دور واحد لتحديد المراكز من السابع ولغاية التاسع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز