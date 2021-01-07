دوري أم الإمارات للجوجيتسو 15 الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تتجه أنظار عشاق الجوجيتسو يوم 15 الجاري إلى الصالة الرياضية المغلقة في نادي النصر بدبي، التي ستشهد انطلاق الجولة الأولى من دوري أم الإمارات للجوجيتسو أولى بطولات الموسم الرياضي 2021.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لإطلاق صافرة البداية للبطولة المخصصة للسيدات، مؤكداً في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة، التي تحظى بها وسط مشاركة واسعة لنجمات البساط من مختلف الأوزان والفئات العمرية.

وستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات صغار الفتيات تحت 16 عاماً، والناشئات تحت 18 عاماً، واللاعبات الكبار فوق 18 عاماً، خلال الفعاليات التي تشهد مشاركة مئات اللاعبات من أندية الدولة والأكاديميات على مستوى الوطن.

مكانة

وقالت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: إن دوري أم الإمارات للجوجيتسو، يتمتع بمكانة رفيعة في نفوس بنات الإمارات من المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويؤكد مجدداً الدور الريادي والمؤثر الذي تلعبه المرأة في جميع الساحات لا سيما الرياضية منها، وتوفيره لبيئة مثالية لتطور لاعبات الجوجيتسو، وتعزيز استعداداتهن لخوض غمار المنافسات المحلية والعالمية المقبلة، والوصول إلى منصات التتويج ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية المختلفة.

حضور

وقالت اللاعبة حصة الشامسي من نادي الوحدة، والتي تنافس في فئة الكبار وزن 57 كجم: إن دوري أم الإمارات للجوجيتسو، الذي نحتفل من خلاله ببدء الموسم الجديد يعكس حرص الاتحاد على الارتقاء بممارسة المرأة للرياضة، وتأكيد حضورها على الساحة الرياضية، والاعتراف بدورها، الذي يوازي دور الرجل في تطور ونمو جوجيتسو الإمارات ومكانته العالمية، مضيفة أن البطولة تعني الكثير بالنسبة للاعبات اللاتي يتطلعن إلى العودة إلى أجواء المنافسات بعد فترة من التوقف جراء الظروف الصحية الطارئة.

أجواء

وذكرت اللاعبة إليازية الشهياري من أكاديمية شرطة أبوظبي فئة الكبار، أن موعد البطولة يعتبر مثالياً لها بعد فترة طويلة من الإصابة، مؤكدة أهمية العودة إلى أجواء المنافسة من بوابة إحدى أهم بطولات الموسم الجديد، وأضافت أنها وزميلاتها من اللاعبات يحرصن على ترك بصمة في هذه البطولة، التي توفر جميع مقومات التفوق والتألق للمشاركات.

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