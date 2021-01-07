«الطب الرياضي» تجتمع مع الأطقم الطبية للأندية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، اجتماعاً مع الأطقم الطبية العاملة بأندية الدولة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، وبحث الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي الجوانب الخاصة بالمؤتمر الطبي المقرر عقده في أبريل المقبل، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، والذي سيتم خلاله مناقشة عدد من المحاور الخاصة بآخر المستجدات المتعلقة بالطب الرياضي. كما تم مناقشة إضافة للنظام الإلكتروني الطبي الخاص بتسجيل إصابات اللاعبين.

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