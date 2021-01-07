اتحاد السلة يرسم خارطة اللعبة حتى 2024

المصدر: دبي - ياسر قاسم

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة أول اجتماعاته، بحضور رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان المختارين من خارج مجلس الإدارة، حيث حرص الاتحاد على تشكيل لجان للاستئناف والانضباط وكرة السلة «3X3» من خارج أعضاء المجلس.

وتوزيع المهام على النحو التالي: اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ناطقاً رسمياً باسم الاتحاد رئيساً للجنة المالية والتسويق، عبد اللطيف الفردان نائباً للرئيس، محمد عبد الله الحاج رئيس المكتب التنفيذي والمدير المالي، خالد الهنائي رئيس رابطة كرة السلة «3X3»، سالم المطوع الأمين العام، منصور الهاشمي الأمين العام المساعد، بدر الحمادي رئيساً للجنة الاستئناف، وليد بن حماد رئيساً للانضباط، عبد اللطيف الفردان رئيساً للمنتخبات، محمد عبد الله الحاج رئيساً للفنية، حمدان سعيد رئيساً لشؤون اللاعبين والأندية، فريد القيواني رئيساً للإعلام والتحول الرقمي، ميثاء بن ضاوي رئيساً لكرة السلة النسائية، علي أميري رئيساً للعمليات والمتابعة، داوود الشمري رئيساً للحكام، حسين البلوشي رئيساً للتحكيم، ودكتور منير بن الحبيب المدير الفني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز