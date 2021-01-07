سيدات الفلبين بطلات «كأس دبي للجاليات» للسلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز فريق الجالية الفلبينية للسيدات بلقب بطولة «كأس دبي للجاليات لكرة السلة»، التي نظمتها أكاديمية جام الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في صالة المدرسة الفرنسية المغطاة بنادي النصر الرياضي، بمشاركة مختلف الجاليات المقيمة في دبي.

وتوج فريق سيدات الفلبين بالمركز الأول وكأس البطولة بعد فوزه على فريق الاتحاد الأوروبي للسيدات، فيما حل فريق الجالية السورية للسيدات في المركز الثالث، وتم تكريم اللاعبات الفائزات بالألقاب الفردية، حيث فازت اللاعبة هيا الحوس من فريق الجالية اللبنانية بجائزة أفضل مسجلة في البطولة وجائزة أفضل خاطفة كرات، وفازت اللاعبة فرح عوبد من فريق الجالية السورية بلقب أفضل تمريرات حاسمة، وفازت اللاعبة هند الساطي من فريق الجالية السورية بجائزة أفضل ملتقطة كرات مرتدة، وفازت اللاعبة ماري ليس من فريق الاتحاد الأوروبي بجائزة الروح الرياضية، كما فازت ريميا بوناكوسا من فريق الجالية الفلبينية بجائزة أفضل لاعبة مؤثرة في البطولة، وفازت هالة شحادة مدربة فريق الجالية السورية بجائزة أفضل مدرب في البطولة.

وشارك في البطولة 4 فرق هي: سوريا، لبنان، الاتحاد الأوروبي، والفلبين، وأقيمت البطولة من بدايتها بنظام الدوري من دور واحد، وسبق أن تم تنظيم بطولة «كأس دبي للجاليات لكرة السلة للرجال» التي اختتمت بنجاح وفاز فيها فريق الجالية السورية باللقب، وشهدت منافسات قوية بين 8 فريق من مختلف الجاليات هي: سوريا، لبنان، تركيا، صربيا، الفلبين، فرنسا، الهند، وسيرلانكا.

تنظيم

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم هذه البطولة إلى تفعيل الشراكة بين مجلس دبي الرياضي مع القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لخدمة المجتمع بالرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة تجمع الرياضيين من مختلف الجنسيات التي تعيش في دبي، والتي تزيد على 200 جنسية، وتعزيز التنوع في الرياضات، وذلك من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من كافة أفراد المجتمع للمشاركة ومتابعة البطولات الرياضية المختلفة، كما تمنح الجاليات المقيمة بدبي الفرصة لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى.

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