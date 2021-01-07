بطولة الإمارات للتزلج على الماء تنطلق غداً

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنطلق غداً منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء في نسختها الرابعة، ينظم البطولة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة النادي، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، ويشارك فيها أكثر من 20 متسابقاً. وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة وجود إقبال كبير على باب التسجيل الإلكتروني في الفئات الثلاث المعتمدة للتزلج على الماء.

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