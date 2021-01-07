«افزا» ترعى مهرة للبولو ومنتجع الحبتور

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلنت سلطة المنطقة الحرة العالمية «افزا» عن توقيعها راعياً لفريق مهرة للبولو، وراعياً رسمياً لمنتجع ونادي الحبتور للبولو لموسم 2020 - 2021، والذي يمتد لغاية 23 أبريل 2021، وتخضع جميع بطولاته للوائح والتوجيهات الصادرة عن السلطات العليا المتعلقة في جائحة (كوفيد 19).

حضر حفل التوقيع مارتن جي بيدرسن، رئيس مجلس إدارة سلطة المنطقة الحرة العالمية، وراشد خلف الحبتور رئيس فريق مهرة للبولو، الرئيس التنفيذي لمشاريع الحبتور التجارية، ومحمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور.

دعم

و قال محمد خلف الحبتور: الحصول على دعم إحدى المناطق الحرة الرائدة في دولة الإمارات بمثابة شهادة على مساهمة الجميع بوضع الدولة في طليعة المشهد الرياضي لرياضة البولو على المستوى الدولي على مر السنين.

كما أعرب راشد الحبتور عن سعادته بهذه الرعاية خصوصاً أنها مع شركة عالمية محلياً وخارجياً، ومؤكداً أنها ستمنح فريق المهرة سابقاً، والذي سيحمل اسم الشركة «افزا» بساحات اللعبة مزيداً من التألق.

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