بطولتان لـ«محاربي الإمارات» الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد بطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة برعاية شركة بالمز الرياضية الرائدة في المجال الرياضي، لتنظيم بطولة سنوية باسم المدرب الراحل عبد المناف نور محمدوف، والد حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة غداً، يعقبها إطلاق النسخة العربية من البطولة في الـ22 من الشهر الجاري، من أجل استقطاب النجوم والأبطال العرب من محبي وعشاق الفنون القتالية المختلطة، لتسير جنباً إلى جنب مع «محاربي الإمارات» النسخة الدولية.

نجاح

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي شركة بالمز الرياضية، إن انطلاق منظمة محاربي الإمارات من العاصمة أبوظبي ساهم في النقلة النوعية الهائلة والوصول بالبطولة إلى العالمية، وقال: البطولة حققت نجاحات غير مسبوقة في وقت قياسي وتمكنت من ترسيخ مكانتها كواحدة من بطولات فنون القتال المختلطة المهمة في العالم، وبالفعل كان الهدف أمامنا الوصول للعالمية، لكن لم نتوقع أن يحدث بهذه السرعة.

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