المهيري بطل سباق 100 كلم في «بوذيب»

المصدر: (بوذيب- البيان الرياضي)

توج الفارس محمد جمعة المهيري بلقب السباق الدولي لمسافة 100 كلم نجمة واحدة، والذي أقيم أمس، ضمن برنامج السباقات التأهيلية، التي تستضيفها قرية «بوذيب» العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي بتنظيم وإشراف اتحاد الفروسية والسباق ولجانه الفنية والإدارية واللوجستية.

وأصبح محمد جمعة المهيري أول فارس يحقق الفوز في الموسم الجديد، عندما انتزع لقب سباق الـ 100 كلم على صهوة الجواد «توجوجي دي سومانت» لإسطبلات دباوي، قاطعاً المسافة بزمن قدره 5:03:38 ساعات، وحل في المركز الثاني علي عبد الرحمن الزرعوني على صهوة الجواد «فورجيل كلينتون» من إسطبلات البوادي، بزمن قدره 5:06:39 ساعات، وحل في المركز الثالث منصور خميس على صهوة «نيسرس شيفال» من إسطبلات دباوي أيضاً.

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