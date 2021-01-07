«أف 3» و«الظفرة» يتألقان في «الصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عزّز فريقا «أف 3» و«الظفرة» حصادهما الوفير بالفوز بشوطين لكل منهما، فيما تواجد «النيف» على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي، وذلك في ختام أشواط «الشيوخ» التي بلغ عددها 20 شوطاً، وأقيمت على مدار 4 أيام حافلة بالندية والإثارة، فيما تتواصل حالياً منافسات العامة والملاك في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 15 يناير الجاري في منطقة الروية بدبي.

وجاءت منافسات اليوم الرابع للبطولة مليئة بالقوة والمستويات المتقاربة، وحصد فريق «أف 3» المركز الأول في شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «دي 423» بزمن 17.806 ثانية، وتوج فريق «الظفرة» بشوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 18» بزمن 17.462 ثانية، وحصد فريق «أف 3» الريادة في شوط قرموشة فرخ الرئيسي بالطير «جي 97» بزمن 18.273 ثانية، ونال الظفرة المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «جي 157» بزمن 18.057 ثانية، وحقق فريق النيف المركز الأول في شوط قرموشة فرخ نقدي، بالطير «أم 88» بزمن 18.803 ثانية.

جهود

عبّرت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديرها لجهود المشاركين التي أثمرت تقديم منافسات قوية بأرقام مميزة في الأشواط التي أقيمت في انطلاقة الحدث، مع توقعات بارتفاع نسق المنافسة خلال الأيام المقبلة لتواصل البطولة تأكيد مكانتها كواحدة من أقوى بطولات الصيد بالصقور في الدولة والمنطقة، وهو ما يجعلنا نسعى دائماً لتطوير الترتيبات الخاصة بالعمليات التنظيمية ومضاعفة الجهود للارتقاء والتقدم المستمر.

كما قررت اللجنة المنظمة إقامة أشواط الخليجيين يومي 15 و16 فبراير المقبل ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، وذلك في إطار حرص اللجنة على تسهيل مشاركة الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وتجاوباً مع الإجراءات الاحترازية وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن في ضوء الطلبات التي تلقتها بأعداد لافتة في الأيام الماضية مع حرصهم على التواجد في هذه المنافسات.

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