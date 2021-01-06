التونسية أنس جابر تتأهل إلى الدور الثاني لبطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حققت نجمة التنس التونسية بداية قوية في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس بعد تأهلها للدور الثاني من البطولة عقب تغلبها على الروسية انستازيا بافليوشنكوفا، بمجموعتين مقابل لا شيء، 7-6 و6-3.

وانطلقت منافسات النسخة الأولى من البطولة، اليوم الأربعاء، التي تقام بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، تحت إشراف اتحاد لاعبات التنس للمحترفات WTA) ) وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مبادلة ومدينة زايد الرياضية، ويبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار.

ونجحت أنس جابر المصنفة الـ 31 عالمياً في تكرار فوزها على منافستها الروسية المصنفة 38 في الدور الأول من البطولة بعدما كان قد سبق لها الفوز في بطولة دبي المفتوحة للتنس عام 2017، لتواصل اللاعبة الأولى عربياً في لعبة التنس مشوارها الناجح منذ العام الماضي، بعدما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى، وذلك في أستراليا المفتوحة العام الماضي، كما وصلت للدور الرابع في رولان غاروس، وبلغت دور الثمانية أربع مرات أخرى، خلال الموسم الماضي، لتحتل أفضل مركز لها منذ بداية مسيرتها في المرتبة الـ 31 عالمياً.

يذكر أن بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس تحتضن نخبة لاعبات التنس المحترفات في العالم، حيث تشارك في البطولة 113 لاعبة في منافساتها التي تمتد حتى 13 يناير الجاري، وتضم 4 من أفضل 10 لاعبات في العالم وهن الأمريكية صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، والأوكرانية المصنفة الخامسة عالمياً إلينا سفيتولينا، والتشيكية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كارولينا بليسكوفا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بآخر لقبين في 2020 لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، إضافة إلى مجموعة من بطلات رولان جاروس السابقات الإسبانية جاربين موجوروزا، واللاتفية يلينا أوستابينكو.

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