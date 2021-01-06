جودو الإمارات يشارك في "ماسترز الدوحة" استعدادا لأولمبياد طوكيو

المصدر: وام

يصل منتخبنا الوطني الأول للجودو إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد غد الجمعة قادما من رومانيا عقب معسكره الختامي الذي أقامه استعدادا للمشاركة في بطولة الدوحة للماسترز التي تنطلق مساء الجمعة المقبل بصالة مجمع لوسيل للخدمات المتعددة.

وتمثل جراند سلام الدوحة أولى بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2021، وستشهد مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 69 دولة، من بينهم 6 منتخبات عربية هي الإمارات ،ومصر ، والجزائر، والمغرب ، وتونس ، وقطر مستضيفه الحدث.

وأطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي على البعثة، عقب معسكر رومانيا وجاهزية الثنائي فيكتور الذي يشارك في وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم، لخوض منافسات بطولة الدوحة جراند سلام.

وأكد الدرعي بأن بطولة "ماسترز الدوحة" تأتي ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وتضم أفضل 16 لاعباً من المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن، وهي ضمن الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز