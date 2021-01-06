كلباء يستضيف أولى بطولات التايكواندو

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو عن روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2021، ويتضمن إقامة 10 بطولات، تنطلق الأولى للرجال الجمعة المقبل، بصالة نادي اتحاد كلباء، بينما ستقام منافسات السيدات اليوم التالي، بمشاركة جميع الأندية والمراكز ومن دون جمهور ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل ظروف جائحة «كورونا».

ورحب العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، بأسرة اللعبة بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي الجديد، متمنياً لجميع الأندية والفرق واللاعبين واللاعبات تحقيق النجاحات التي يتطلعون للوصول إليها، لافتاً إلى أن اتحاد التايكواندو استعد بشكل مثالي لاستقبال فعاليات الموسم الجديد.

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