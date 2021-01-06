منافسات قوية في «الصيد بالصقور التلواح»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

في ثالث أيام منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 16 يناير الجاري في منطقة الروية بدبي، زادت المنافسات إثارة وقوة، وواصل فريقا الظفرة و«أف 3» تفوقهما في أشواط «الشيوخ»، وحصد فريق «أم 7» المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بواسطة الطير «مشاغب» الذي قطع المسافة بزمن 18.280 ثانية،

وأكد محمد عبدالله بن دلموك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ورئيس اللجان الفنية في بطولات فزاع، عن تخصيص أفضل المعدات والتطبيقات الالكترونية من أجل رصد سير منافسات البطولة وسرعات الطيور على وجه التحديد لضمان الدقة والسرعة في إدارة البطولة وتقديم النتائج أولاً بأول وبشكل يضمن الشفافية أمام الجميع.

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