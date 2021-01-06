«أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، منافسات النسخة الأولى لبطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات فئة (500) نقطة، وذلك تحت إشراف اتحاد لاعبات التنس للمحترفات WTA وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مبادلة ومدينة زايد الرياضية وشركة أبوظبي للترفيه وهيلث بوينت.

وتقام البطولة وفقاً لأعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقاً للبروتوكول المتبع لعودة واستئناف الأنشطة والفعاليات الرياضية في أبوظبي.نخبةوستكون أبوظبي على موعد عالمي جديد وهي تحتضن نخبة لاعبات التنس المحترفات في العالم، حيث تشارك في البطولة 113 لاعبة، كما تضم قائمة اللاعبات المشاركات 4 من أفضل 10 لاعبات في العالم وهن: الأمريكية صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، والأوكرانية المصنفة الخامسة عالمياً إلينا سفيتولينا، والتشيكية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كارولينا بليسكوفا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بآخر لقبين في 2020 لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.

تقدير

من جهته، رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بجميع اللاعبات المشاركات في البطولة ووفد اتحاد لاعبات التنس للسيدات للمحترفات، متقدماً بالشكر والتقدير لكافة الجهات المختصة ودورها الكبير في تجسيد التعاون التام من أجل إعادة الأنشطة والفعاليات الرياضية من جديد.

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