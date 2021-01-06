الإيطالية كارميلا تنضم إلى «شرطة دبي للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ضم فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات البطلة الإيطالية كارميلا كبرياني «24 عاماً» إلى صفوفه، وأوضح إبراهيم عباس مديرالفريق، أن كارميلا إضافة للفريق الذي يضم أوليغا بطلة أوكرانيا، وأوسيم بطلة كازاخستان وآسيا تحت 23 سنة، وابتسام زايد بطلة مصر وأفريقيا والعرب، وميجن سميث بطلة جنوب أفريقيا، وسماح خالد بطلة شرطة دبي والعرب وكيم البلجيكية، وقال: فريقنا أصبح أكثر قوة، ونثق أن كارميلا ستقدم دعماً لزميلاتها للحفاظ على الصدارة في البطولات المحلية والدولية .

وأعربت كارميلا، عن سعادتها بالانضمام للفريق وقالت: سأعمل مع زملائي بروح الفريق الواحد وسأبذل قصارى جهدي لنحقق معاً نتائج متميزة.

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