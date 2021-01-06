7 بطولات لمضمار وميدان القوى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أرسل اتحاد ألعاب القوى، برنامج بطولات المضمار الميدان للرجال للموسم الجاري 2020 - 2021، والمعتمدة من اللجنة الفنية للاتحاد، والمشكّلة حديثاً برئاسة علي خميس راشد النيادي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويتضمن البرنامج 7 بطولات.وستكون البداية بمسابقة الرمي التخصصية 22 الجاري، تليها مسابقة الوثب والقفز التخصصية 5 فبراير المقبل، والبطولة الفرقية يومي 12 و13 منه، وتقام بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى يومي 26 و27 مارس، ويختتم الموسم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى يومي 3 و4 أبريل 2021.

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