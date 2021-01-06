الشارقة يتصدر دوري شباب اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

اعتلى فريق شباب الشارقة قمة دوري شباب اليد بختام الجولة الثانية التي أقيمت أول من أمس بفوزه الثاني على حساب فريق العين بنتيجة 33/‏24، رغم أن الشوط الأول جاء متقارباً لعباً ونتيجة ونجح الشارقة بالتقدم بنهايته 14/‏13، وبذلك رفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط مثّلت العلامة الكاملة عقب فوزه الأول على فريق النصر 38/‏24. ونجح النصر في تحقيق فوزه الأول والذي جاء على مستضيفه فريق الوصل بنتيجة 26/‏22 والشوط الأول للأزرق 14/‏9، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط منحته المركز الثاني، وحل شباب الأهلي ثالثاً برصيد 3 نقاط، والوصل رابعاً برصيد نقطتين، والعين خامساً بنقطة وحيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز