108 مشاركين في «دبي الرياضي لغولف المدراء» اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يشهد ملعب الس للغولف في الواحدة ظهر اليوم انطلاق «بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المدراء التنفيذيين» والتي تنظمها شركة «سبورت تو بيزنيس» بالتعاون مع المجلس، برعاية أرو الشرق الأوسط وسوفتيل دبي، ويتنافس على لقب النسخة الرابعة للبطولة 108 لاعبين من المديرين التنفيذيين يمثلون 100 شركة من الدوائر الحكومية والخاصة.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن عن هذا الحدث الرياضي الكبير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الس للغولف الأسبوع الماضي، بحضور أحمد إبراهيم مدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، ورسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» المسؤولة عن التنظيم، والعديد من ممثلي الجهات الراعية للبطولة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المتنوعة».

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