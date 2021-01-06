3 مراحل في «دبي المفتوحة» للكايت سيرف

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وللمرة الأولى في روزنامة الموسم الرياضي 2020 - 2021 ثلاث جولات ضمن بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق المائية بالمظلات (كايت سيرف)، وتنطلق أولى الجولات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يومي الجمعة والسبت المقبلين في شاطئ نسناس في جميرا، ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف منتصف الشهر الجاري وتحديدا في 14 و15 منه بينما سيكون مسك الختام مع الجولة الثالثة التي حدد لها يومي 26 و27 مارس المقبل.

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وأكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي، أن البطولة سترتدي حلة جديدة ومستحدثة هذا الموسم بعد زيادة عدد الجولات ورفعها لتصبح 3 جولات على مدار الموسم 2020 - 2021. وقال: القرار الجديد هذا الموسم يأتي تقديراً للشعبية الكبيرة التي حصلت عليها هذه الرياضة والتي عرفتها شواطئ دبي منذ اكثر من عقدين وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هو المبادر لتنظيم أول بطولة في 2005.

وأشار مدير إدارة السباقات أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبعد الإقبال الكبير الذي تحقق للبطولة في المواسم الثلاثة الماضية قرر اعتماد الترتيب العام لفئات البطولة من اجل زيادة الحافز للمشاركين والمشاركات وإكساب الحدث بعداً تنافسياً، يسهل فيه تصنيف المشاركين خاصة وأن هذه الرياضة ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه في الدورة الأولمبية المقبلة 2024.

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