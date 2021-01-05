كلباء يستضيف أولى بطولات موسم التايكواندو

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعلن اتحاد التايكواندو روزنامة الموسم الرياضي الجديد للعام 2021، ويتضمن إقامة 10 بطولات وتنطلق أولى المسابقات يوم الجمعة المقبل بصالة نادي اتحاد كلباء لفئة الشباب، بينما تقام منافسات الفتيات في اليوم التالي، وتقام المسابقات من دون جمهور وفقاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كورونا» ومنها عدم إجراء مراسيم التكريم.

ورحب العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بأسرة اللعبة بمناسبة انطلاق الموسم الجديد، متمنياً لجميع الأندية والفرق واللاعبين واللاعبات تحقيق النجاحات التي يتطلعون للوصول إليها، لافتاً إلى أن الاتحاد استعد بشكل مثالي لاستقبال فعاليات الموسم الجديد، وأثنى على جهود جميع اللجان التي تسعى لإظهار المنافسات بشكل مميز.

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