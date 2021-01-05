بحث التعاون بين «البارالمبية الوطنية» و«اتحاد القوس والسهم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية اجتماعاً مشتركاً مع اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وذلك عبر تقنية الفيديو كول، بحضور ذبيان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، وحسن المزروعي الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، وطارق الصويعي المستشار الفني للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وأحمد حمودة المدير الفني لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، وشريف حمدي السكرتير العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، ورشا يحيى أحمد مديرة المتابعة والتطوير باتحاد القوس والسهم.

خصص الاجتماع لمناقشة سبل التعاون بين اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية واتحاد الإمارات للقوس والسهم، وكيفية تعزيز هذا التعاون، وتمت مناقشة الوسائل الكفيلة لزيادة عدد اللاعبين على مستوى الدولة في رياضة القوس والسهم، كما تمّ الاطلاع على مشاركات أصحاب الهمم في مسابقات القوس والسهم خلال المسابقات الأخيرة، مع التأكيد على أهمية توفير البيئة والمناخ المناسبين للاعبين من أصحاب الهمم، ودمجهم مع أقرانهم من الأسوياء وإشراكهم في البطولات المحلية والدولية.

من جانبه، أكد ذبيان سالم المهيري، أن هذه المبادرة ستكون لصالح اللاعبين من أصحاب الهمم، وأن النتائج المثمرة ستظهر إن شاء الله في المستقبل القريب، وبأن اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية تسعى جاهدة أن تدمج أصحاب الهمم بالمجتمع، مع إكسابهم الخبرات اللازمة من خلال المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وهذا ما دفع اللجنة البارالمبية الوطنية في الفترة الماضية، إلى ضم أعضاء من عدة اتحادات رياضية للتعاون معها، والاستعانة برؤيتها وخبراتها.

بدوره، أوضح حسن المزروعي، أنّ المبادرة الحالية ستحقق من دون أدنى شك أهدافها المنشودة، وأن الفترة القادمة ستشهد على إقامة العديد من البطولات المحلية ومنها بطولة فزاع التي ستنطلق في فبراير المقبل، والهدف من هذه البطولات سيكون رفع لياقة اللاعبين وإكسابهم الخبرات المطلوبة، مشيراً إلى أن جميع بطولات القوس والسهم تضم لاعبين من أصحاب الهمم، وأن كافة الأمور الفنية الخاصة باللعبة قد نوقشت وتمّ اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد طرق تسجيل اللاعبين، وزيادة عددهم وتطوير مستوياتهم، وهذا ما يؤكد على ضرورة التعاون بين اللجنة البارالمبية الوطنية واتحاد الإمارات للقوس والسهم، لأن هذا التعاون سيساهم في تجهيز منتخب قادر على تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة، ورفع علمها عالياً بأبرز محافل رياضة القوس والسهم العالمية.

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