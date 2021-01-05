أعضاء «المجلس الرياضي» يثمّنون مكرمة حاكم الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ثمّن أعضاء مجلس الإدارة بمجلس الشارقة الرياضي مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات للموسم السابق من سبعة عشر نادياً بالإمارة.

وقال عبد الملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الألعاب الفردية: مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات ليست مستغربة على سموه، فهي تأكيد وتعزيز لقيمة الرياضة ورعاية أبنائه الرياضيين وتحفيزهم على الإبداع والاجتهاد وتحقيق البطولات والإنجازات التي تحسب للإمارة الباسمة، وأضاف: نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته وتوجيهاته المستمرة بما يصب في مصلحة تقدم الرياضة والرياضيين بالإمارة، وعكس صورتها المشرقة سواء من تميز لاعبي أنديتها أم على مستوى العمل الإداري، بحيث تكون هذه المكرمة السخية رسالة تشجيع على حصاد الإنجازات الموسمية.

مكرمة

بدوره، قال عبد اللطيف ناصر الفردان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الألعاب الفردية: إن المكرمة السخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعتبر بمثابة فخر واعتزاز للأندية ولكل الرياضيين بالإمارة من أصحاب الإنجازات، ودلالة بالغة على متابعة سموه لكل ما يتحقق من إنجازات رياضية تحسب للأندية ولاعبيها بشكل خاص، وكذلك لرياضة الإمارة الباسمة بشكل عام، تمثل مكرمة صاحب السمو تشجيعاً لكل من يحصدون الإنجازات بأنهم يحظون بالرعاية والتقدير التام من صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يؤكد دائماً أنه الأساس في كل الإنجازات التي تحسب لرياضة الإمارة، وهو منهج الجميع في المجلس والأندية.

تطوير

فيما ذكر د. عبدالله عبد الرحمن بن سلطان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستشراف الاستراتيجي: الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لوالدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على نظرته كأب للرياضيين، فعطاء الأب لأبنائه لم يتوقف في هذه الظروف، فبينما العالم بسبب «جائحة كورونا»، يتحدث عن الأبعاد الاقتصادية والمالية وما نتج عنها من شح الموارد المالية، يجزل والدنا بتحفيز أبنائه للمضي قدماً في تحقيق النتائج، ولله الحمد والمنة نفخر في الإمارة الباسمة بمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة اللا محدودة للرياضة وتهيئة البيئة الرياضية المثالية التي تعزّز سمعة الإمارة على الساحة الرياضية، وتؤكد أن الرياضة ثقافة وممارسة، ولن تنجح إلا من خلال قيادة واعدة لها رؤيتها المستقبلية نحو الحفاظ على أبناء الإمارة وتطويرهم، وتحقيق الإنجازات لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل المكرمة السخية من صاحب السمو لأصحاب الإنجازات الرياضية من سبعة عشر نادياً تأكيداً لقيمة الرياضية، وأن كل رياضي يجتهد يجد بالمقابل الحافز المناسب، والتي تعتبر قلادة شرف للرياضيين والأندية في الإمارة الباسمة نحو العطاء بصفة دائمة... ونعد صاحب السمو والدنا، حفظه الله، بالعمل مع زملائنا وشركائنا لتحقيق التفوق والريادة لرياضة الشارقة.. ونقول دائماً ابتسم أنت في الشارقة. ابتسموا نحن أبناء سلطان الخير.

اهتمام

وقال عبدالله سلطان الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاحتراف: تطور الرياضة في الإمارة الباسمة وتميز أنديتها مصدره اهتمام ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة ورعايته الكريمة، التي تؤتي ثمارها في كل موسم بتحقيق الإنجازات التي تعبّر عنها مكرمة سموه السخية تقديراً لمن حققوا الإنجازات عن الموسم السابق، وهو ما قوبل بأسمى آيات العرفان من الرياضيين، لم تكن تتحقق الإنجازات التي تدون باسم الإمارة الباسمة لولا هذه الإمكانيات الكبيرة بفضل رعاية صاحب السمو وما تعبر عنه المكرمة الجديدة بأن كل مجتهد له نصيب من التقدير والتكريم، وهو دافع بلا شك في كل موسم وكل رياضي ببذل أقصى الجهود التي تصب في النهاية في صالح رياضة الإمارة الباسمة.

تحفيز

وقال عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي: تحفيز وتكريم أصحاب الإنجازات هو ما عهدناه دائماً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فهو دوماً مصدر الإلهام للرياضيين، وما يتوفر من رعاية يقابله حرص الأندية والرياضيين على ترجمة ذلك بالنتائج الباهرة في المشاركات خلال المنافسات وحصد البطولة، وأضاف: مكرمة صاحب السمو لأصحاب الإنجازات شهادة جديدة نفتخر بها جميعاً في القطاع الرياضي بالإمارة، لأنها تعبير عن الفخر بما يتحقق باسم الإمارة من تميز رياضي يعكس ما يتوفر من معينات تسهم في المضي قدماً للحفاظ على الإنجازات وتحقيق الأهداف المرجوة.

اهتمام

وبدوره أكد عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي: إن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات وتقديره ودعمه المتواصل لهم لتمكين الرياضة في الإمارة الباسمة للوصول إلى الريادة والتميز، له الدعم والحافز الكبير الذي ينعكس إيجاباً على الفرق ويصب في تحقيق البطولات والإنجازات، التي تجسد واقع اهتمام سموه وتوجيهاته الدائمة بما يعزّز استمرارية روح العزيمة والإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات، التي ترتقي بمنجزات الإمارة في المقام الأول، ومن ثم تصب بظلالها على إنجازاتنا الوطنية في المحافل القارية والدولية. فشكراً لهذه الأيادي السخية وصاحب القلب الكبير الذي ما زال يسطر التاريخ بأحرف من عطائه الجزيل.

تشريف

وذكرت فاطمة محمد مشربك عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة اكتشاف النشء: جاءت مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة كتتويج لكل الإنجازات، فخلف هذه الإنجازات هناك فرق عملت وبذلت قصار جهودها للنهوض بأنديتها بشكل خاص ورياضة الإمارة بشكل عام، وكل ما يتحقق من نجاح وتميز ما هو إلا نتاج رعاية واهتمام صاحب السمو وتقديره للرياضة والرياضيين، هذه المكرمة بقدر ما هي تشريف فهي تكليف، يقع على عاتق الأندية الآن بذل المزيد للمحافظة على هذا التميز وأخذه لمستوى آخر يعزّز مكانة إمارة الشارقة محلياً وعالمياً بالأخص مع توافر كل الإمكانيات التي تمهد لذلك، ثقة صاحب السمو بمستوى الأندية، والتي تمثّلت بهذه المكرمة ستدفع الأندية لتحقيق المزيد من البطولات وستكون إمارة الشارقة متصدرة رياضياً كما هي متصدرة ثقافياً.

فخر

وقال عبدالله بن مليح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدراسات والبحوث: مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات للموسم السابق تعتبر فخراً ودافعاً للموسم الجديد بذات الرغبة والتصميم في إحراز البطولات وتحقيق الإنجازات وهو ما يعبر عنه دعم صاحب السمو على كل المستويات والاستفادة من كل ما يقدم بما يناسب التطلعات، لا يسعنا إلا أن نقدم أسمى آيات الشكر لصاحب السمو على ما يوليه دائماً من اهتمام كبير يعكس قيمة الرياضة ومكانتها والحرص على مواصلة تحقيق البطولات والإنجازات المشرّفة وهو ديدن الأندية والرياضيين في أهمية الحفاظ على كل عوامل النجاح.

نجاح

وأشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة القانونية: تقدم الرياضة بالإمارة الباسمة والإنجازات المتواصلة من صميم الدعم اللا محدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبما يترك الأثر الإيجابي وسط الرياضيين ويشكّل دافعاً للمزيد من التقدم والعطاء، نثمّن خطوات صاحب السمو بتكريم أبنائه أصحاب الإنجازات وهو ما يعتبر تكريماً لكل الرياضيين في سبيل الحفاظ على ما تحقق والتخطيط للقادم، وبما يتواكب مع هذا الدعم الكبير المقدم للرياضة والرياضيين وأصحاب الإنجازات في الإمارة والعمل على الحفاظ على أسباب التميز ذاتها، وترجمة اهتمام ودعم صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة.

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