3 بطولات تُدشن موسم الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن العام الجديد يحمل العديد من المفاجآت لعشاق الجوجيتسو، وسيجسد العودة إلى أجواء الحماس والبطولات من أوسع الأبواب، لافتاً إلى أن ثلاث بطولات محلية رئيسية تنطلق في يناير الجاري. وأوضح أن نظام التصنيف المعدل، والتحديثات على بعض أنظمة البطولات المحلية تواكب التطورات العالمية التي تشهدها اللعبة، وتنسجم مع رؤية الاتحاد للارتقاء برياضة الجوجيتسو وتعزيز حضورها على مستوى الدولة، وتوسيع رقعة انتشارها في أوساط الجيل الجديد من الرياضيين لاستكمال مسيرة مظفرة من النجاحات والإنجازات.

وقال: نحن على موعد خلال الشهر الجاري مع انطلاقة دوري أم الإمارات، ودوري نائب رئيس الدولة، وكأس رئيس الدولة، وجميعها بطولات تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين، حيث تشكل فرصةً جيدة لتحسين الأداء والتصنيف، والتحضّير بشكلٍ أفضل للاستحقاقات العالمية، لا سيما بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فبراير المقبل.

فرصة

ولفت البطران إلى أن عدداً كبيراً من لاعبي الجوجيتسو الذين لم تسنح لهم فرصة المشاركة في الدورات الماضية لهذه البطولات، سيحظون بفرصة أكبر للانضمام إلى زملائهم في المنافسات، والاستفادة من نظام التصنيف المحدث، والوصول إلى منصات التتويج، وإمكانية تمثيل المنتخب الوطني الذي يعد شرفاً رفيعاً لكل مواطن. ومن المتوقع أن يشهد دوري أم الإمارات للجوجيتسو إقبالاً كبيراً ومشاركات لنجمات الجوجيتسو من شتى مناطق الدولة ومن مختلف الأندية والأكاديميات، علماً أن الجولة الأولى من الدوري تنطلق الجمعة 15 الجاري في نادي النصر بدبي.

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