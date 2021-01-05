200 لاعبة في دولية الشارقة لشطرنج السيدات

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

تنطلق بعد غد كأس الشارقة الدولية الافتراضية لشطرنج السيدات في نسختها الحادية عشرة التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بدعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وهو الحدث الدولي السنوي الذي يقام بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتشجيع رياضة المرأة بإمارة الشارقة من خلال تنظيم واستقطاب العديد من الأحداث الرياضة الدولية والعالمية التي تعكس الجانب الثقافي والرياضي في إمارتنا الباسمة.ويشارك في البطولة التي تستمر لمدة 3 أيام 200 لاعبة.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، على جاهزية النادي لاستضافة الحدث والانتهاء من كافة الترتيبات اللوجستية والفنية والإدارية. وقالت: تعد البطولة أحد أبرز الأحداث والمسابقات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج كما أنها تدخل في قائمة البطولات الأولى التي تدشن 2021.

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