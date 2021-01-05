ابن مرخان: 47 مليون درهم جوائز بطولتي «الصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن قيمة الجوائز المالية هذا الموسم لبطولتي فزاع للصيد بالصقور وفخر الأجيال تبلغ 47 مليون درهم في 177 شوطاً، موضحاً أن الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة سعت من خلالها إلى التسهيل على المشاركين من خلال التطبيقات الذكية والحرص على سلامة وصحة الجميع، وذلك مع انطلاق المنافسات بكل أريحية وترتيب انعكس على قوة المنافسة في أشواط الشيوخ تمهيداً لاستكمال أشواط بقية الفئات، كما يشهد الموسم الحالي استكمال تخصيص أيام لدوري الإمارات للصيد بالصقور بعد النجاح الذي حققه العام الماضي.

على جانب آخر، وفي منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، واصل فريقا الظفرة و«أف 3» أمس الموافق 3 يناير، تفوقهما في أشواط «الشيوخ» في ثاني أيام منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 16 يناير الجاري في منطقة الروية بدبي. وحصد فريق الظفرة للصيد بالصقور المركز الأول في 3 أشواط فيما نال «أف 3» الريادة في شوطين من بين الأشواط الخمسة التي أقيمت في ثاني أيام البطولة في أشواط «الشيوخ»، والتي كانت مخصصة لفئة «جير تبع».

فوز

كما حقق الظفرة المركز الأول في شوط جير تبع فرخ الرمز بواسطة الطير «تي 123» الذي قطع المسافة بزمن 17.255 ثانية، وكسب فريق «أف 3» شوط جير تبع جرناس الرمز بواسطة الطير «خطير» بزمن 16.650 ثانية.

وتوج فريق الظفرة بشوط جير تبع فرخ رئيس بواسطة الطير «تي 47» بزمن 17.263 ثانية، ونال فريق «أف 3» المركز الأول في شوط جير تبع جرناس رئيس بالطير «عريون» الذي سجل زمناً 16.599 ثانية، وهو أفضل توقيت يحققه طير في البطولة حتى الآن، ونال الظفرة المركز الأول في شوط جير تبع فرخ نقدي الطير «تي 125» قاطعاً المسافة بزمن 17.485 ثانية.

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