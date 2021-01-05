«بوذيب» تدشن موسم القدرة اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، موسم القدرة الجديد، على مدار ثلاثة أيام، حيث تكون البداية صباح اليوم بالسباق التأهيلي لمسافة 40 كلم، ويعقبه غداً، سباق تأهيلي آخر لمسافة 80 كلم، فيما يقام سباق دولي لمسافة 100 كلم نجمة واحدة، بعد غد الخميس. ويأتي استئناف نشاط القدرة، بعد تأخير الموسم، بسبب القرارات الظالمة من الاتحاد الدولي للفروسية، والتي أبطلتها محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في نوفمبر الماضي، بقرار تاريخي، بعودة نشاط الفروسية في الدولة. وتستأثر قرية بوذيب للقدرة بنحو 22 سباقاً وبطولة، من جملة 56 سباقاً، تقام خلال الموسم، تستضيفها ميادين القدرة، حيث تنظم مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، 23 سباقاً وبطولة، بينما تنظم قرية الإمارات العالمية بالوثبة في أبوظبي، 11 سباقاً وبطولة.

وتغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة، ابتداءً من البطولات الكبرى لمسافة 160 كلم، ومسافة 120 كلم، إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

وجاء برنامج السباقات، متوازناً حيث غطى كل الفئات، كما راعى أيضاً السباقات التأهيلية التي يحتاجها الفرسان للاستحقاقات الدولية.

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