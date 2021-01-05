«دبي للقدرة» تحدد بروتوكول السباقات الصحي

المصدر: دبي- علي الظاهري

حددت اللجنة المنظمة لسباقات مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، البروتوكول الصحي في الموسم الجديد، الذي يدشنه سباق إكسبو يومي الجمعة والسبت، وستخصص منافساته في اليوم الأول للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وسيكون اليوم الثاني، السباق المفتوح، وتركز الإجراءات الصحية، على أهمية التباعد الاجتماعي، وعدم التجمهر، وارتداء الكمامات، والالتزام بتطبيق هذه الإجراءات، سواء للمشاركين أو الزوار لمدينة دبي الدولية للقدرة في الموسم الحالي.

ملامح البروتوكول

وكشف محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن أبرز ملامح البروتوكول الصحي، الذي سيتم اتباعه في مدينة دبي الدولية للقدرة، بدءاً من سباق إكسبو، الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل، وقال لـ «البيان الرياضي»، إن أهم النقاط الواجب اتباعها ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها، سواء للمشاركين أو الحضور، هو التركيز على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، إضافة إلى ارتداء الكمامات، وعملية التعقيم باستمرار، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التجمهر لكل مرتادي المكان، وتقليل عدد الأشخاص والفرق المساندة في الإسطبلات قدر المستطاع. وثمّن العضب الدعم اللا محدود للفروسية الإماراتية، ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف العضب، أن تعاون جميع المشاركين مع اللجنة المنظمة في تطبيق التباعد الاجتماعي، واتباع الإرشادات الصحية، سيسهم في ضمان صحة وسلامة الجميع، والحد من انتشار العدوى، مشدداً على أهمية تعزيز التوعية، ونشر ثقافتها بين مختلف الأفراد والمشاركين والزوار، مشيراً إلى أن جميع فرق العمل بمدينة دبي الدولية للقدرة، جاهزة لاستقبال أول سباقات الموسم الجديد.

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