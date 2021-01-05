«زد سفن» يتألق في دوري قفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

خطف فرسان فريق «زد سفن» المراكز الأولى في ختام منافسات الأسبوع الأول للنسخة التاسعة لدوري الإمارات لقفز الحواجز «لونجين» أول من أمس، ونال الفارس جاك ريان بالجواد «هوليوود» المركز الأول، وجرت المنافسات، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق ورعاية لونجين، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، على الميدان الرملي في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، تحت الإجراءات الاحترازية، والتي شهد جانباً منها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وتابع أداء الفرسان وتوج الفائزين، إلى جانب سلطان الكعبي المدير التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي، وهشام عبد الرحيم الحوسني مدير النادي.

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عن بالغ سعادته ببدء الموسم الرياضي وافتتاحه بمنافسات قفز الحواجز، كما عبر عن فخره بالإقبال الكبير من الفارسات والفرسان من أبناء الوطن ومن المقيمين حيث بلغ عدد المشاركين على مدار يومي البطولة ما يقرب من 200 فارس وفارسة، وزعت على عشرة أشواط ووصلت قيمة الجوائز إلى 130 ألف درهم.

وأكد سلطان الكعبي، أن سلامة الفرسان المشاركين وكل العاملين على تنظيم البطولة لها الأولوية دائماً، كما ثمن الترحيب الدائم من منتجع الفرسان بالتعاون الهادف لخدمة الرياضة الإماراتية، خصوصاً وأنه إحدى الوجهات المتميزة والجاهزة لاستقبال واستضافة مختلف أنواع البطولات والرياضات.

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