«تحدي دبي لجري السيدات» ينطلق 16 الجاري على 4 مراحل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «تحدي دبي لجري السيدات» للمرة الأولى تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، ويتضمن 4 مراحل بمناطق مختلفة في دبي، وتقام منافساته بين 16 يناير الجاري و 6 فبراير المقبل. وتتنافس المشاركات في التحدي على ثلاث مسافات هي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، وستحصل كل مشاركة منهن على ميدالية مبتكرة تم تصميمها بأسلوب التجميع ويتم استخدامها للمرة الأولى وهي تتألف من 4 ميداليات متفرقة يمكن تجميعها لتكون ميدالية واحدة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة، وعند إكمال المراحل الأربع تجمع الميداليات الأربع سويًا لتكوّن معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للمناطق الأربع.

فئات

وينقسم السباق إلى عدة فئات عمرية حيث يتنافس في سباق 10 كيلومترات خمس فئات عمرية هي 12 - 17، و18 - 39، و40 - 49، و50 - 59، و60 - 99، ويتضمن سباق مسافة 5 كيلومترات التنافس في فئتين عمريتين فقط هما من 12 إلى 17، ومن 18 إلى 99، ويتضمن سباق مسافة 2.5 كيلومتر 4 فئات عمرية هي 5 - 9، و10 - 14، و15 - 17، و18 - 99.

تقام المرحلة الأولى من التحدي السبت 16 يناير الجاري في حديقة سفاري دبي وينطلق فيها السباق من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 8:30 صباحًا، في حين، تنطلق المرحلة الثانية السبت 23 الجاري في جزيرة نخلة جميرا ويقام السباق فيها من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 8:30 صباحًا، وتقام المرحلة الثالثة في حديقة دبي المضيئة بحديقة زعبيل الخميس 28 يناير الجاري من الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 11:0 مساء، فيما تقام المرحلة الرابعة السبت 6 فبراير في شارع السيف من الساعة 6:00 صباحًا إلى الساعة 8:30 صباحًا، ويمكن التسجيل للمشاركة في هذه المرحلة عبر موقع هوبا سبورت.

فرصة

ويمنح التحدي الفرصة للسيدات لخوض تجربة فريدة من خلال سباق جديد من نوعه تعيش خلاله المتسابقات أجمل ذكريات ستكون محل فخر واعتزاز لهن، كما يمثل فرصة للمشاركات والمتابعين للاستمتاع بأجمل المناطق في إمارة دبي ويمثل إضافة في مجال التعريف بمناطق الجذب للسياحة الداخلية والرياضة المجتمعية ضمن حملة «أجمل شتاء في العالم» ودعم قطاع السياحة الرياضية الداخلية.

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