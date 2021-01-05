النصر يكرم سيدات اليد بطل الدوري اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يكرم مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية اليوم فريق سيدات اليد بالنادي تقديراً لفوزه ببطولة دوري سيدات اليد للموسم الثاني على التوالي، وكسره سيطرة فريق الجزيرة والذي توج باللقب على مدار 5 اعوام متتالية. وأشار عبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة النصر إلى الحرص على تكريم كوكبة اللاعبات المميزات والجهازين الفني والإداري وفقاً لتوجيهات قيادة النادي تقديراً لما يقدمه الفريق وقال: يأتي التكريم قبل المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تجمع النصر والجزيرة يوم السبت المقبل، ويحدونا الأمل بفوز الفريق بأغلى الكؤوس لحصد ثنائية الموسم 2019 - 2020.

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