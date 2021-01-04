5 مباريات في ختام تمهيدي كأس اليد

المصدر: فائز بجبوج – دبي

تعود اليوم للدوران مباريات كأس الإمارات لرجال اليد بعد توقف لمدة 65 يوماً، أقيمت خلال التوقف سبع جولات بدوري رجال اليد والذي توقف حالياً لإفساح المجال أمام بعض اللاعبين المحترفين للمشاركة مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس العالم لليد والمزمع إقامتها خلال الفترة من 13 لغاية 31 يناير الجاري بمصر.

حيث تقام اليوم 5 مباريات بختام الدور التمهيدي لكأس الإمارات لرجال اليد والتي على ضوئها سيتم تحديد مراكز الفرق في كل مجموعة، وبنفس الوقت تعلن عن أطراف الدور النهائي للبطولة، والذي ينطلق في الثامن من الشهر الجاري، وتقام جميع المباريات في السابعة مساء اليوم، يلتقي في الأولى فريقا الجزيرة مع العين على ارض صالة نادي بني ياس لتحديد متصدر ووصيف المجموعة الأولى، ولكل منهما 6 نقاط، والمباراة الثانية تجمع بين فريقي بني ياس مع الوحدة بصالة ارينا بنادي الجزيرة.

وضمن مباريات المجموعة الثانية تحتضن صالة شباب الأهلي بمنطقة الممزر موقعة ساخنة بين فريقي الشارقة مع النصر لتحديد متصدر ووصيف المجموعة، في صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل يلتقي فريقا دبا الحصن مع الظفرة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ولحساب المجموعة الثالثة ستكون صالة النصر على موعد لاحتضان موقعة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي شباب الأهلي مع الوصل، لتحديد متصدر ووصيف المجموعة بعد أن فقد فريق مليحة فرصته في بلوغ النهائي بخسارته أمام الفريقين، في مجموعتهم التي تضم 3 فرق.

طبقاً للوائح البطولة التي حددتها لجنة المسابقات تنص على تأهل أوائل المجموعات إلى الدور النهائي الذي سيقام بنظام دوري من دور واحد، ويتحدد البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث، كما تلعب الفرق صاحبة المركز الثاني بكل مجموعة بنفس النظام السابق لتحديد المراكز من الرابع ولغاية السادس، والحال كذلك للفرق صاحبة المركز الثالث بكل مجموعة تلعب لتحديد المراكز من السابع ولغاية التاسع، وفرق المركز الرابع تلعب لتحديد المركزين العاشر والحادي عشر.

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