للمرة الأولى.. مجلس دبي الرياضي يعلن عن تنظيم تحدي دبي لجري السيدات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق "تحدي دبي لجري السيدات" للمرة الاولى الذي يقام يوم السبت 16 يناير 2021 تحت شعار "يحلو التنافس في أجمل شتاء" ويتضمن 4 مراحل في مناطق مختلفة في دبي، وتستمر منافساته حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وتتنافس المشاركات في التحدي على ثلاث مسافات هي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، وستحصل كل مشاركة منهن على ميدالية مبتكرة تم تصميمها بأسلوب التجميع ويتم استخدماها للمرة الأولى وهي تتألف من 4 ميداليات متفرقة يمكن تجميعها لتكون ميدالية واحدة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة، وعند إكمال المراحل الأربعة تجمع الميداليات الأربعة سويًا لتكوّن معا الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للمناطق الأربعة.

وينقسم السباق إلى عدة فئات عمرية حيث يتنافس في سباق 10 كيلومترات خمس فئات عمرية هي 12-17، و18-39، و40-49، و50-59، و60-99، ويتضمن سباق مسافة 5 كيلومترات التنافس في فئتين عمريتين فقط هما من 12 إلى 17، ومن 18 إلى 99، ويتضمن سباق مسافة 2.5 كيلومتر 4 فئات عمرية هي 5-9، و10-14، و15-17، و18-99.

وتقام المرحلة الأولى من التحدي يوم السبت 16 يناير في حديقة سفاري دبي وينطلق فيها السباق من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 8:30 صباحًا، ويمكن التسجيل للمشاركة في هذه المرحلة عبر موقع هوبا سبورت:

https://www.hopasports.com/en/event/dubai-women-running-challenge-series-1-of-4-dubai-safari-park

وتنطلق المرحلة الثانية يوم السبت 23 يناير الجاري في جزيرة نخلة جميرا ويقام السباق فيها من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 8:30 صباحًا، ويمكن التسجيل للمشاركة في هذه المرحلة عبر موقع هوبا سبورت:

https://www.hopasports.com/en/event/dubai-women-running-challenge-series-2-of-4-palm-jumeirah

وتقام المرحلة الثالثة في حديقة دبي المضيئة بحديقة زعبيل يوم الخميس 28 يناير الجاري من الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 11:0 مساء، ويمكن التسجيل للمشاركة في هذه المرحلة عبر موقع هوبا سبورت:

https://www.hopasports.com/en/event/dubai-women-running-challenge-series-3-of-4-dubai-garden-glow

فيما تقام المرحلة الرابعة يوم السبت 6 فبراير في شارع السيف من الساعة 6:00 صباحًا إلى الساعة 8:30 صباحًا، ويمكن التسجيل للمشاركة في هذه المرحلة عبر موقع هوبا سبورت:

https://www.hopasports.com/en/event/dubai-women-running-challenge-series-4-of-4-al-seef

ويمنح التحدي الفرصة للسيدات لخوض تجربة فريدة من خلال سباق جديد من نوعه تعيش خلاله المتسابقات أجمل ذكريات ستكون محل فخر واعتزاز لهن، كما يمثل فرصة للمشاركات والمتابعين للاستمتاع بأجمل المناطق في إمارة دبي ويمثل إضافة في مجال التعريف بمناطق الجذب للسياحة الداخلية والرياضة المجتمعية ضمن حملة "أجمل شتاء في العالم" ودعم قطاع السياحة الرياضية الداخلية، ويعمل مجلس دبي الرياضي على توفير كل سبل النجاح والسلامة لجميع المشاركات في الحدث.

ويعد تنظيم هذا التحدي مبادرة جديدة من مجلس دبي الرياضي هي الأولى من نوعها تضاف إلى قائمة الفعاليات المميزة على الأجندة السنوية للفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية التي تنظم في دبي، وتشكل إضافة مهمة على مستوى التنوع في الرياضات عموما وعلى مستوى الفعاليات الرياضية للمرأة خصوصا، ويحرص مجلس دبي الرياضي على التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية السنوية بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، وللمرأة نصيب مميز من رعاية المجلس وحرصه على تنظيم الفعاليات الجديدة والمتنوعة على مدار العام.

كما يأتي هذا التحدي في إطار تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتمكين المرأة وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة والنشاط البدني والمنافسة في فعاليات رياضية جديدة تشجيع النساء والفتيات من مختلف القدرات البدنية للمشاركة في التحدي، والتنافس، والاستمتاع بالتجربة الرائعة وجديدة من نوعها، كما يهدف هذا الحدث إلى لنشر ثقافة ممارسة النشاط البدني لحياة أكثر صحة ونشاط ، باعتبار أن ممارسة الرياضة هي مصدر للسعادة والطاقة الإيجابية، وأن ممارسة المرأة للرياضة يعني تشجيع باقي أفراد العائلة على ممارسة الرياضة أيضا.

وتحظى الفعاليات والبطولات النسائية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بإقبال متزايد من السيدات من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة في هذه الفعاليات التي يخصصها المجلس لهن في جو من الخصوصية يتناسب مع العادات والتقاليد في الدولة، وهو ما يؤكد على انتشار ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع عموما ولدى السيدات خصوصا.

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