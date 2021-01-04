«سيكسرز» يواصل انطلاقته في «NBA»

المصدر: لوس آنجلس- أ ف ب

واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انطلاقته القوية هذا الموسم، بتحقيقه فوزه الخامس في ست مباريات، إثر تغلبه على تشارلوت هورنتس 127 - 112، ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، «NBA».

وساهم ستة لاعبين في فوز سيكسرز، بتخطيهم حاجز الـ10 نقاط، أبرزهم توبياس هاريس وسيث كوري، وسجلا 24 و21 نقطة توالياً، في حين نجح الأسترالي بن سيمونز في تحقيق «تريبل دبل» مع 15 نقطة، و12 متابعة، و11 تمريرة حاسمة، في المقابل، لم تنفع النقاط الـ 35 التي سجلها تيري روزييه للفريق الخاسر. وأكد سيسكرز تفوقه في المواجهات المباشرة ضد تشارلوت، حيث تغلب عليه في آخر 12 مباراة جمعت بينهما منذ 2016.

في لقاء آخر، لم يتأثر هيوستن روكتس بغياب نجمه جيمس هاردن، فتغلب على ساكرامنتو كينغز 102 - 94، بفضل 28 نقطة لجون وول. وكان وول غاب عن الموسمين الماضيين بكاملهما، وخاض آخر مباراة له في 26 ديسمبر 2018، قبل أن يخضع لعمليتين جراحتين في ركبته، ووتر أخيل، ليعود إلى الملاعب قبل أيام .

وتغلب كليفلاند كافاليررز على أتلانتا هوكس 96 - 91، بفضل تألق كولين سكستون (21 عاماً) في صفوفه، بتسجيله 27 نقطة، ويسجل سكستون معدلاً يفوق 20 نقطة في المباراة الواحدة في المباريات الست الأولى من الموسم الحالي، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها لاعب من كليفلاند، في تحقيق هذه الأرقام، منذ النجم ليبرون جيمس موسم 2004 - 2005، بحسب شبكة «اي إس بي إن».

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