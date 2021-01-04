«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يكرم لاعبيه

المصدر: (الشارقة - وام)

اختار نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس - ممثلاً في لجنة التدريب الرياضي- أربعة لاعبين من منتسبيه، ضمن قائمة الأفضل في عام 2020، وذلك تكريماً للإنجازات التي تم تحقيقها في الموسم الرياضي 2020-2019، وانطلاقاً من رؤية مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي.

تضم قائمة المكرمين كلاً من: لاعب فريق التايكواندو سلطان السويدي لاعب عام 2020، لاستمراره بالتألق محلياً ودولياً، بفوزه بأربع ميداليات ذهبية وفضيتين، ووجوده مع المنتخب الوطني للناشئين في وزن تحت 61 كيلو غراماً، واللاعبة ميثاء العسم السويدي أفضل لاعبة في الكاراتيه بوزن 30 كيلو غراماً، لفوزها بذهبيتين وأخرى برونزية.

كما تم اختيار لاعب الجوجيتسو، سعود عبد الله الحوسني، لاعب عام 2020، بعد إحرازه 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وانضمامه للمنتخب الوطني، ونال لاعب الجودو محمد أحمد جانيف بوزن 55 كيلو غراماً، لقب الأفضل في العام، بفوزه بفضية في بطولة اليوم الوطني للجودو، وبرونزية دوري أبطال الإمارات.

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