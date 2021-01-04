«الشارقة الرياضي» يثمن نجاحات الألعاب الفردية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حرص المجلس على مساندة النجاحات التي تتحقق باسم الإمارة على مستوى الألعاب الفردية، وتقدمها وتطورها، والترحيب بتشجيعها للتعاون مع الجهات الخارجية، بما يعود بالنفع.

جاء ذلك خلال استقباله، المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، وعبد الله حاتم المازمي المدير الفني لتايكواندو الشارقة مدرب منتخب الإمارات، ومحمد أبو لبدة رئيس أكاديمية أبو لبدة الدولية للتايكواندو بالأردن.

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