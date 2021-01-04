مباراتان بدوري شباب اليد اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

تقام اليوم مباراتان لحساب الجولة الثانية بدوري شباب اليد الذي انطلق الأسبوع الماضي في أولى منافسات فئة الشباب للموسم 2020/‏2021، ويتطلع فريق الشارقة خلال استقباله لفريق العين لتحقيق الفوز ليضيفه إلى فوزه الأول في الجولة الأولى، والذي جاء على حساب فريق النصر 36/‏24.

وفي المباراة الثانية يستقبل الوصل في الخامسة مساءً فريق النصر في ديربي خاص بين الفريقين الجريحين، يسعى كل طرف منهما للفوز لتعويض خساراته في الجولة الأولى، حيث خسر النصر أمام الشارقة 24/‏36، وخسر الوصل أمام شباب الأهلي 24/‏27.

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