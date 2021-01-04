«دبي المفتوحة للكايت سيرف» تنطلق الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدشن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنشطته وفعالياته في العام الجديد 2021 يومي الجمعة والسبت المقبلين مع أول انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي ستقام في شاطئ نسناس في جميرا.

وتعد منافسات الجولة الأولى واحدة من ثلاث مراحل ينظمها النادي في الموسم الرياضي البحري 2020 - 2021، في إطار اهتمامه الكبير بهذه الرياضة وضمن استراتيجية التعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وتجمع البطولة، كالمعتاد، نخبة من محبي هذه الرياضة المحترفين والهواة من داخل وخارج الدولة إضافة إلى نجوم منتخبنا الوطني يتنافسون على ألقاب فئات هايدروفويل وتوين تيب وفري ستايل. وأصبحت بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف موعداً سنوياً، ينتظره عشاق الرياضات البحرية في إمارة دبي كل عام بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي احتضن أول بطولة في الدولة لهذه الرياضة عام 2005، قبل أن تعود إلى رزنامة النادي في موسم 2017 - 2018 وتستمر سنوياً عبر جولات مختلفة.

ترحيب

وأكد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن النادي يسعده الترحيب بمحبي وعشاق رياضة كايت سيرف في بطولة دبي المفتوحة والتي تشمل هذا العام 3 محطات تبدأ الأولى نهاية الأسبوع المقبل يليها مباشرة بعد أسبوع واحد الجولة الثانية فيما سيكون مسك الختام في شهر مارس المقبل مع الجولة الثالثة. وأضاف: الحدث المرتقب يعد فعالية متميزة لأنها تجمع ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة من أكثر من 30 دولة من المقيمين والزائرين المحترفين والهواة إضافة إلى نجوم منتخبنا الوطني.

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