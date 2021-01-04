محمد البلوشي: رالي «باها» العالمي هدفي في 2021

المصدر: أبوظبي- وام

أصبح الدراج الإماراتي محمد البلوشي، من أصحاب الإنجازات في عام 2020، بجمعه بين لقبي رالي حائل الدولي، ورالي البحرين، في أسبوع واحد، وهو الأمر الذي يعزز مكانته، كأحد أهم الرياضيين في الدولة، الذين يتركون بصمة في سجل الإبداع الرياضي كل عام، لا سيما بعد إنجازاته العديدة، التي كان أبرزها فوزه بالمركز الأول واللقب العالمي في عام 2018.

ومع مطلع 2021، تنتظر البلوشي أجندة مزدحمة من البطولات والمشاركات الخارجية، والتحديات التي سيخوضها على مدار العام، وأبرزها جولات بطولة كأس العالم «باها»، التي ستبدأ جولتها الأولى من دبي في فبراير المقبل، وتنطلق منها إلى أهم العواصم العالمية، لتنتهي في أكتوبر 2021، بواقع جولة أو جولتين كل شهر.

وأكد البلوشي أنه لن يدخر أي جهد لمواصلة وتعزيز الإنجازات خلال عام 2021، بصعود منصات التتويج في كل المحافل، موضحاً أن قرار عدم المشاركة في رالي داكار الدولي، المقام حاليا لمدة 13 يوماً بالمملكة العربية السعودية، الهدف منه منح نفسه الفرصة الكافية للاستعداد بقوة وتركيز، للمشاركة في بطولة كأس العالم «باها»، التي تنطلق جولتها الأولى من دبي، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير، ثم تنتقل إلى أهم العواصم العالمية. وقال: أتمنى أن ترتقي رياضة الإمارات إلى أعلى المراتب في 2021، لأن الإمارات كدولة، توفر كل الدعم لأبنائها الرياضيين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز