ختام معسكر ناشئي اليد استعداداً للآسيوية

المصدر: (دبي – فائز بجبوج )

أنهى منتخبنا الوطني لناشئي اليد معسكره الداخلي، الذي أقامه بنادي دبا الحصن الرياضي، خلال الفترة من 17 ولغاية 30 ديسمبر الماضي في إطار تحضيراته، للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين، والتي سوف تقام في مدينة مالي بكازاخستان، خلال الفترة من الأول ولغاية الثاني عشر من مارس المقبل 2021.

وكان المنتخب الذي يقوده المدرب الوطني قاسم عاشور ومساعده إبراهيم الأميري والإداري جمال القرصي، والذي يضم 20 لاعباً قد خاض خلال معسكره 5 مباريات تجريبية مع أندية الشارقة وشباب الأهلي والوصل والنصر.

وأشاد عبد الله الكعبي الأمين العام المساعد لاتحاد اليد رئيس لجنة المنتخبات، بالنجاح الكبير، الذي شهده المعسكر عكسه لالتزام الكبير والتفاعل الإيجابي بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري للمنتخب، وما أثلج صدورنا التطور الكبير، الذي ظهر على جميع اللاعبين، ووجه الكعبي باسمه ونيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن عن حسن الاستضافة، وتسخير كل منشآت النادي خلال إقامة المعسكر.

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