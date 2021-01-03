«دولية دبي للسلة» إلى 2022

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اعتمد اتحاد كرة السلة، تأجيل النسخة 32 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة إلى بداية العام المقبل 2022، وذلك للمحافظة على خصوصيتها كإحدى أهم الفعاليات الرياضية الجماهيرية في الشرق الأوسط والوطن العربي، حيث تميزت البطولة على مدار أكثر من 30 عاماً بالحضور الجماهيري الكثيف لجمهور كرة السلة عموماً والجاليات المقيمة في الدولة على وجه الخصوص.

وأوضح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أن تأجيل إقامة البطولة للعام المقبل، يحقق النجاح الذي عُرفت به البطولة عبر تاريخها الطويل، لا سيما وهي من البطولات الجماهيرية المعروفة، مشيراً إلى أن الإمارات ظلت دائماً جاهزة لتنظيم البطولات مهما كانت الظروف، ولكن الأمر مرتبط بمشاركات فرق خارجية التنسيق معها في ظل الظروف الحالية في العالم أجمع، ولذلك رأى اتحاد السلة أهمية مشاركة الفرق الشهيرة في اللعبة في موعد مناسب.

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