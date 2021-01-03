مونديال اليد يعدّل مباريات الدوري المصري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء تعديلات على موعد مباريات الدوري الممتاز، التي ستتعارض مع موعد مباريات كأس العالم لكرة اليد، التي تنطلق من مصر في الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري، وقال اتحاد الكرة في بيان له: خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنظمها بشأن مواعيد مباريات البطولة، والأحداث المصاحبة لها.

وواصل «يأتي هذا من أجل تعديل مواعيد مباريات الدوري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة، لمتابعة البطولة العالمية، التي يعد نجاحها مهمة أصيلة لكل العاملين في الوسط الرياضي».

ودخل منتخب مصر لكرة اليد معسكراً مغلقاً، أمس، حتى موعد انطلاق البطولة، ويستهل مبارياته بمواجهة تشيلي، يوم افتتاح البطولة في 13 من يناير الجاري، على أن يخوض تدريبات يومية على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، التي تستضيف مباريات منتخب مصر، ضمن المجموعة السابعة، مع منتخبات التشيك والسويد وتشيلي.

ويخوض «فراعنة اليد» ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يواجه منتخب اليابان يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، ويواجه منتخب البرازيل السبت المقبل، وهي المباريات التي تجهز المنتخب المصري للبطولة.

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