الإمارات لمحترفي «المواي تاي» تنطلق فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أكد عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أنه سيتم الإعلان قريباً عن أجندة الموسم الجديد لعام 2021، ومن المقرر استئناف النشاط في فبراير المقبل، من خلال بطولة الإمارات للمواي تاي للمحترفين، وفقاً لكافة الإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.

وأشاد النيادي، بالجهود التي قامت بها مختلف قطاعات الدولة على مدار عام 2020، في مواجهة تحديات «كوفيد 19»، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات والنجاحات المتواصلة، مشيراً إلى أن الاتحاد حقق العديد من الإنجازات، وكان آخرها تتويج لاعب منتخبنا الوطني، إلياس حبيب علي، بحزام بطولة «الواكو»، بعد مواجهة قوية جمعته مع البطل الإيرلندي داميان داركر، مسكاً للبطولة التي أقيمت بدون جمهور، تطبيقاً للبروتوكول الصحي، وذلك بحضور روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ، الذي شارك في التتويج.

وعبّر طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، عن سعادته بالإنجازات التي حققها الاتحاد في 2020، بالرغم من جميع التحديات التي واجهت قطاع الرياضة، مشيراً إلى تنظيم العديد من البطولات على مستوى الهواة والمحترفين، بالإضافة لتنظيم عدد من دورات التحكيم الإلكترونية (عن بعد)، لضمان الارتقاء بمستوى التحكيم على مستوى الدولة والمنطقة، وأشار إلى أن عام 2021 الحالي، سيكون عام الإنجازات، وتنظيم المزيد من البطولات، بهدف تحقيق أهداف وخطط الاتحاد وأجندته الموضوعة بكل تميز.

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