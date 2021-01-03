رالي دكار 2021 ينطلق في السعودية اليوم

المصدر: (جدة - أ ف ب)

تبدو المنافسة مثيرة في فئة السيارات على لقب النسخة 43 لرالي دكار، أشهر الراليات الصحراوية الذي سينطلق اليوم للعام الثاني على التوالي من السعودية، على الرغم من جائحة كورونا «كوفيد 19».

وانطلق رالي دكار الذي أبصر النور عام 1978 بمبادرة من تييري سابين، للمرة الأخيرة من باريس عام 2001 قبل أن يغادر أوروبا وأفريقيا لغزو أمريكا الجنوبية لمدة عشر سنوات، ومنذ عام 2020 ولمدة خمس سنوات على الأقل، اختار منظمو الرالي المملكة العربية السعودية ومناظرها الصحراوية الخلابة مسرحاً لاحتضان منافساته.

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