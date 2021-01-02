احتفالات النجوم عائلية.. ابتسامة التفاؤل في استقبال 2021

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اقتصرت احتفالات نجوم كرة القدم بالعام الجديد على الحفلات العائلية في المنازل في ظل القيود التي ما زالت تفرضها جائحة «كورونا» على العديد من الدول في العالم.

وانتشرت صور احتفالات النجوم مع أسرهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة بالتفاؤل بأن 2021 سيكون أفضل من العام الماضي.

ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له وهو يبتسم إلى جانب جورجينا رودريغيز وأطفاله الأربعة، والكثير من البالونات في الخلفية وهم يحتفلون في أجواء عائلية، وعلّق رونالدو على الصورة قائلاً: «لم يكن عام 2020 عاماً سهلاً، لا يمكن لأحد أن يكون غير مبالٍ بالألم والمعاناة التي جلبها فيروس «كورونا» إلى العالم، ولكن حان الوقت للتعافي وإظهار أننا معاً، يمكننا إحداث فرق، لأنه بغض النظر عن مدى صعوبة السقوط، فإن ما يميزنا حقاً هو الطريقة التي نعود بها للوقوف على أقدامنا ومدى سرعة استعدادنا لمواجهة عقبات جديدة».

وأضاف: «دعونا نجعل عام 2021، نقطة تحول، وبداية جديدة، لأننا جميعاً لا نزال بإمكاننا أن نصبح نسخاً أفضل لأنفسنا، وإذا فعلنا كل ذلك معاً، فقد يكون هذا في الواقع سراً لتغيير الأمور للأفضل، سنة جديدة سعيدة».

واحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة بالعام الجديد مع زوجته أنتونيلا وأطفاله في المنزل ونشر الصورة معلقاً «عام جديد سعيد للجميع».

الأمل

ونشر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ، وأفضل لاعب في العالم، صورته في احتفالية عائلية بالعام الجديد، متمنياً لمحبيه الكثير من والصحة وداعياً إلى التحلي بالأمل، وقال «عائلتي، كأسي العظيم وأفضل دعم، إنهم يمنحونني القوة لبدء العام الجديد بدافع أكبر للوصول إلى أهداف جديدة، شكراً لدعمكم خلال العام الصعب، آمل أن يكون القادم أكثر لطفاً».

وأضاف: «أتمنى لكم جميعاً الكثير من الحب والدفء والصحة، لا تتوقف عن مطاردة أهدافك وأحلامك، تذكر أن كل شيء ممكن».

إيجابية

وظهر لويس سواريز مهاجم أتليتيكو مدريد، مبتهجاً وسط أسرته بعد عام مضطرب بالنسبة للأوروغواياني عقب خروجه من برشلونة، وعلق على صورته: «2020 يغادر، عام صعب على الجميع. عانينا فيه من جائحة عالمية، لكن دعونا ننظر إلى المستقبل ونكون إيجابيين في عام 2021، أتمنى لكم جميعاً صحة جيدة وعاماً جديداً سعيداً».

ونشراندريس انيستا صاحب هدف فوز «لاروخا» بمونديال 2010 والذي كان خضع لعملية جراحية قبل أسبوعين، صورة لاحتفاله العائلي بالعام الجديد وكتب تعليقاً باللغتين الإنجليزية واليابانية: «عام سعيد، وإلى الأبد، تمتعوا بصحة جيدة».

وأبقى جيمس رودريغيز لاعب خط وسط إيفرتون الأمر غير رسمي بقميص أسود وسروال جينز ممزق بينما ابتسم أمام بالونات 2021 مع ابنه صامويل البالغ من العمر عاماً واحداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز