سلطان البدر فارس صغير في ميادين التزلج

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يعد سلطان البدر «6 سنوات»، أصغر فارس يطل في مضمار سباقات وبطولات محلية للفروسية، وخطف الأنظار مبكراً وهو على ظهر خيله البني.

وبدأت مسيرة «الفارس الصغير» في عالم الرياضة بركوب الخيل، بناء على رغبة والده، الذي أراد له ممارسة هذه الرياضة، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الإرث الثقافي للدولة، وبدأ بالتدرب على ركوب الخيل، مبدياً إعجابه بها، ولكنه كان يبحث عن رياضة تناسب شخصيته، وتحقق شغفه وتطلعاته، وأدرك هدفه في رحلة ترفيهية إلى «سكي دبي»، عندما تعرف إلى رياضة التزلج، التي أحبها جنباً إلى جنب مع الفروسية، ولكن زاد شغفه بالتزلج لدرجة أنه أصبح يزور «سكي دبي» يومياً، ليتعلم المزيد عنها، كما بدأ بتلقي دروس تدريبية، ولاحظ مدربوه قدرته على التعلم السريع، فأخبروا والده بأنه سيكون ناجحاً في هذه الرياضة إذا استمر بالتدرب، ووضح منذ الأيام الأولى أن طموح سلطان البدر لا يقف عند حدود الهواية، أو المنافسة في مسابقات محلية، بل تتعداها إلى الوصول بمستوى احترافي إلى المسابقات الدولية، وبالفعل بدأ بالمشاركة في سباقات تزلّج مختلفة، ولم يكن هنالك أحد من أبناء جيله يستطيع منافسته أو مضاهاة مهاراته المذهلة في التزلج، وشارك في 5 سباقات، أبرزها بطولة نادي دبي للتزلج، وبطولة سكي دبي الكبرى، وبطولة التزلج الوطنية للسكي، محققاً مراكز متقدمة.

ويقضي سلطان معظم يومه في «سكي دبي»، وعندما يكون في المنزل لا يُضيع وقته في استخدام الكمبيوتر أو ممارسة الألعاب على الموبايل، بل إن اهتمامه الوحيد هو هوايته المفضلة، ومتابعة أخبار جميع المتزلجين المشهورين حول العالم، والمباريات الدولية.

وأبدى سلطان البدر شغفه الكبير بالتزلج، ورغبته في السفر حول العالم، للاطلاع والمشاركة في هذه الرياضة، على المستوى الدولي، وأشار إلى أنه لا يقنع أبداً بالمركز الثاني، فهو يريد دائماً أن يكون في القمة بكل مسابقة يشارك بها.

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