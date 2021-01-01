«دبي الرياضي» يحَدِّث بروتوكول الوقاية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنفيذاً لتعليمات الجهات المختصة بدبي وتحديث بروتوكولات الوقاية، قرر مجلس دبي الرياضي عدم إلزام مراكز التدريب واللياقة والمنشآت الرياضية والأندية والأكاديميات والفعاليات بوضع أجهزة مسح وقياس درجات الحرارة قبل دخول المنشأة.

ويأتي الإجراء الجديد بفضل الالتزام الكبير وعدم تسجيل أي حالات إصابة أو إصدار مخالفات من قبل فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي واقتصادية دبي للمراكز الرياضية، كما تضمن تحديث بروتوكول الوقاية لخدمة صف السيارات وإلغاء شرط تغطية مقاعد السيارات وعجلة القيادة عند صف السيارات.

وحث مجلس دبي الرياضي منظمي الفعاليات وكافة المنشآت الرياضية ومراكز اللياقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجميع متطلبات البروتوكول التي تم وضعها وفقًا لإرشادات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والجهات المختصة مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على مسافة آمنة والتعقيم المستمر، بجانب الحفاظ على متطلبات النظافة والتعقيم وفقًا لتكليفات السلطات، واحترام قاعدة التباعد الجسدي والمسافة الآمنة، ووضع اللافتات الإرشادية في أماكن واضحة.

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