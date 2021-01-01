الشارقة للشطرنج يختتم معسكره الشتوي

المصدر: (الشارقة- البيان الرياضي)

أسدل الستار، أول من أمس، عن المعسكر الشتوي، الذي نظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 10 أندية ، وتم خلال الحفل تكريم جميع الأندية المشاركة في المعسكر الشتوي بإهدائهم دروعاً تذكارية، كما تم تكريم الأندية الفائزة ببطولة الشارقة للشطرنج السريع، والتي فاز بها اتحاد كلباء.

وشهد حفل الختام، الذي أقيم بنادي الشارقة للشطرنج ،الشيخ سعود بن عبد العزيز رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وضم المعسكر العديد من البرامج التدريبية الشطرنجية، التي نظمت على برنامج زووم بإشراف العديد من المدربين الدوليين، وفق أحدث الطرق الأكاديمية، وبالاعتماد على سلسة الكتب المنهجية (خطوات الشطرنج) بواقع حصتين يومياً وبمشاركة 80 لاعباً ولاعبة، كما نظمت اللجنة الفنية للنادي وعلى مدار أسبوعين بطولة الفرق الدولية للشطرنج السريع، بمشاركة 49 لاعباً ولاعبة من جميع أندية الإمارة بنظام الدوري الكامل من 17 جولة، كما نظمت أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج سلسلة بطولات الشطرنج الخاطف المفتوحة، والتي كانت تقام بشكل يومي طيلة أيام المعسكر على موقع ليشيس الدولي.

وأعرب عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن سعادته بوجوده في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الذي يعتبر أكبر ناد في العالم، كما أثنى على الجهود المبذولة من إدارة النادي ممثلة بالشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا لتنظيمهم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، خلال الفترة الحالية وفق خطط مدروسة تستهدف جميع فئات المجتمع، وحرصهم على نشر رياضة الأذكياء بين مختلف الشرائح، وفي جميع أندية الإمارة، مشيراً إلى أن تنظيم النادي لمثل هذه الفعاليات يعمل على توطيد أواصر التعاون مع الأندية، ويؤدي بدوره إلى اكتشاف مواهب جديدة.

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