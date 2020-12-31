"سوبر هاتريك" لهجن العاصفة في مهرجان الملك عبدالعزيز في السعودية

المصدر: متابعة-علي الظاهري

خطفت هجن العاصفة الأضواء في ختام النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والذي أقيم في ميدان رماح بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم، حيث تألقت هجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتسجيل أربعة انتصارات ثمينة "سوبر هاتريك" في سباقات الختام على تحدي اغلى رموز المهرجان المخصصة لسن الثنايا والحول والزمول لمسافة 8 كلم.

وافتتحت "الشاهينية" انتصارات هجن العاصفة بفوزها بأول الرموز في الشوط الأول بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 12.14.00 دقائق، وواصلت هجن العاصفة تألقها في الشوط الثاني بعد انتزاع "شاهين" الرمز الثاني في الشوط الذي يليه مسجلاً زمناً قدره 12.19.56 دقائق، وعزز "شاهين" انتصارات هجن العاصفة بفوزه بلقب الشوط السادس للزمول المفتوح مسجلاً زمناً قدره 12.41.14 دقائق، ليكون مسك الختام لهجن العاصفة بفوز "الشاهينية" بسيف الحول المفتوح في الشوط الثامن، مسجلة زمناً قدره 12.19.50 دقائق.

واحتضن ميدان رماح منافسات الهجن على مدار خمسة أيام على فترتين صباحية ومسائية، حيث شهدت إقامة 164 شوطاً ، بمشاركة خليجية بلغت نحو 2000 مطية.

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